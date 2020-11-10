Байден, оказывается, наделал много шума в свое время

Джо Байден попадал в различные скандалы, о которых мало, кто знает

В сети всплыли факты о Джо Байдене, который на днях сменил своего предшественника Дональда Трампа и занял главное кресло в Соединенных Штатах Америки.

Общественный и политический деятель Америки Джо Байден родился в Пенсильвании. В политику он пришел по стопам своего дедушки, который, в свое время, являлся сенатором и представлял штат Пенсильвания.

Что касается образования нового президента Америки, так Джо Байден учился на разных направлениях. Известно, что он учился в Ньюаркском университете Делавэра и католической школе, изучал политологию и историю. Кроме этих направлений, Байден поступил в колледж Нью-Йорка, чтобы изучать юридические науки.

Впервые Байден соприкоснулся с политической сферой еще в 1972 году, когда, находясь в 30-летнем возрасте, стал самым молодым сенатором.

Также известен и тот факт, что он переизбирался на пост сенатора аж 5 раз и хотел стать главой Белого дома два раза. Но это не увенчалось успехом, поскольку еще до начала голосования Байден снимал свою кандидатуру на должность президента США.

Этот год стал для Байдена удачным, поскольку у него получилось занять пост президента Америки. Но в СМИ появились скандальные факты о том, что же происходило в его ранние годы и кто он на самом деле.

Оказывается, Джо Байден может быть как-то связан с украинской фирмой Burisma, в которой несколько лет назад работал его сын Хантер.

Также в СМИ просочилась информация о том, что Байден, в свое время, приставал к женщинам. Это доказывают публичные заявления, которые сделали некоторые женщины, но Байден считал, что ничего такого в его поведении не было.

Кроме этого, нового главу Белого дома обвиняли в том, что он жестоко относится к российскому президенту Владимиру Путину. А в период своего сенаторства Байден был обвинен в плагиате и лжи, поскольку он использовал "фрагменты речей других политиков".

Напомним, что новый президент США Джо Байден заявил об упадке Российской Федерации.

Как сообщала Politeka, новый американский гарант Джо Байден заявил о поддержке Украины.

Также Politeka писала, что в сети рассказали о том, кто стал первой леди Америки и что о ней известно.