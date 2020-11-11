У РФ захворіли лікарі, які робили щеплення від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я в Алтайському краї.

"В Алтайському краї три медики з 42, які першими поставили щеплення від коронавірусної інфекції, заразилися коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що це може бути пов'язано з відсутністю імунітету у щеплених, оскільки введені їм ліки є двокомпонентним і у них не встиг виробитися імунітет після першої ін'єкції.
"Вакцинованою і, відповідно, захищеною від коронавірусної інфекції, людина вважається тільки через три тижні після другого щеплення, оскільки весь цей час йде процес формування імунітету. Тільки це могло стати причиною зараження медиків", - пояснили в МОЗ російського регіону.

Варто відзначити, що до теперішнього моменту в РФ зареєстровані дві вакцини: «Супутник V» і «Епіваккорона».

Росіян планують почати масово прищеплювати після завершення останнього етапу випробувань – тобто на початку 2021 року. Потім вакцина потрапить у вільний продаж на території Росії, після чого почнуться і її поставки за кордон.

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Раніше стало відомо, що учасники випробування вакцини «Супутник V» проти китайського вірусу цим самим вірусом захворіли.

Директор розробив препарат Центру ім. Гамалеї Олександр Гінцбург пояснив це тим, що вони могли отримати не вакцину, а плацебо.

Нагадавши, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.