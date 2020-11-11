У РФ захворіли лікарі, які робили щеплення від "китайського" вірусу
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я в Алтайському краї.
У відомстві пояснили, що це може бути пов'язано з відсутністю імунітету у щеплених, оскільки введені їм ліки є двокомпонентним і у них не встиг виробитися імунітет після першої ін'єкції.
Росіян планують почати масово прищеплювати після завершення останнього етапу випробувань – тобто на початку 2021 року. Потім вакцина потрапить у вільний продаж на території Росії, після чого почнуться і її поставки за кордон.
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Раніше стало відомо, що учасники випробування вакцини «Супутник V» проти китайського вірусу цим самим вірусом захворіли.
Директор розробив препарат Центру ім. Гамалеї Олександр Гінцбург пояснив це тим, що вони могли отримати не вакцину, а плацебо.
Нагадавши, українців попередили, чого чекати від вірусу найближчим часом.
Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.
Також Politeka писала, що захворюваність китайським вірусом в Україні піде на спад, лікар назвала терміни.