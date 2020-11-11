У РФ захворіли лікарі, які робили щеплення від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я в Алтайському краї.



"В Алтайському краї три медики з 42, які першими поставили щеплення від коронавірусної інфекції, заразилися коронавірусом", - йдеться в повідомленні.



У відомстві пояснили, що це може бути пов'язано з відсутністю імунітету у щеплених, оскільки введені їм ліки є двокомпонентним і у них не встиг виробитися імунітет після першої ін'єкції.

"Вакцинованою і, відповідно, захищеною від коронавірусної інфекції, людина вважається тільки через три тижні після другого щеплення, оскільки весь цей час йде процес формування імунітету. Тільки це могло стати причиною зараження медиків", - пояснили в МОЗ російського регіону.

Варто відзначити, що до теперішнього моменту в РФ зареєстровані дві вакцини: «Супутник V» і «Епіваккорона».