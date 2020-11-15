У Білорусі загострилася ситуація між протестувальниками і силовиками
Як передає Politeka.net, кадри і подробиці подій у Мінську публікує Telegram-канал Бел
Як стверджують автори каналу, по мирних людях на» площі змін", куди жителі столиці прийшли вшанувати пам'ять убитого Романа Бондаренка, силовики відкрили стрілянину.
"Трибунал чекає кожного, хто стріляє у Свій народ! Обстріл на"площі змін". Протестуючим потрібна допомога!",- йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах чути постріли і видно спалахи, дим, а протестувальники почали розбігатися хто куди.
На одному з відео чутно, як люди скандують: "Бог вас бачить", "Вбивці!".
Також повідомляється, що протестувальників на площі почали брати в оточення.
Варто відзначити, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув жорсткими погрозами на адресу протестувальників проти його обрання і фальсифікації результатів виборів
Нагадаємо, в Білорусі не припиняються масові протести після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня.
Нагадавши, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.