У Білорусі загострилася ситуація між протестувальниками і силовиками

Як передає Politeka.net, кадри і подробиці подій у Мінську публікує Telegram-канал Бел

Як стверджують автори каналу, по мирних людях на» площі змін", куди жителі столиці прийшли вшанувати пам'ять убитого Романа Бондаренка, силовики відкрили стрілянину.

"Трибунал чекає кожного, хто стріляє у Свій народ! Обстріл на"площі змін". Протестуючим потрібна допомога!",- йдеться в повідомленні.



На опублікованих кадрах чути постріли і видно спалахи, дим, а протестувальники почали розбігатися хто куди.



На одному з відео чутно, як люди скандують: "Бог вас бачить", "Вбивці!".

Також повідомляється, що протестувальників на площі почали брати в оточення.

Варто відзначити, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув жорсткими погрозами на адресу протестувальників проти його обрання і фальсифікації результатів виборів

На зустрічі з представниками МВС Білорусі він прямим текстом заявив, що тепер будь-хто, хто доторкнеться до силовиків, понесе покарання моментально.