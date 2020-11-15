В Беларуси обострилась ситуация между протестующими и силовиками
Как передает Politeka.net, кадры и подробности событий в Минске публикует Telegram-канал Бел
Как утверждают авторы канала, по мирным людям на «площади Перемен», куда жители столицы пришли почтить память убитого Романа Бондаренко, силовики открыли стрельбу.
"Трибунал ждет каждого, кто стреляет в свой народ! Обстрел на "площади Перемен". Протестующим нужна помощь!", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах слышны выстрелы и видны вспышки, дым, а протестующие начали разбегаться кто куда.
На одном из видео слышно, как люди скандируют: "Бог вас видит", "Убийцы!".
Также сообщается, что протестующих на площади начали брать в оцепление.
Стоит отметить, что президент Беларуси Александр Лукашенко разразился жесткими угрозами в адрес протестующих против его избрания и фальсификации результатов выборов
Напомним, в Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.