В Беларуси обострилась ситуация между протестующими и силовиками

Как передает Politeka.net, кадры и подробности событий в Минске публикует Telegram-канал Бел

Как утверждают авторы канала, по мирным людям на «площади Перемен», куда жители столицы пришли почтить память убитого Романа Бондаренко, силовики открыли стрельбу.

"Трибунал ждет каждого, кто стреляет в свой народ! Обстрел на "площади Перемен". Протестующим нужна помощь!", - говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах слышны выстрелы и видны вспышки, дым, а протестующие начали разбегаться кто куда.



На одном из видео слышно, как люди скандируют: "Бог вас видит", "Убийцы!".





Также сообщается, что протестующих на площади начали брать в оцепление.

Стоит отметить, что президент Беларуси Александр Лукашенко разразился жесткими угрозами в адрес протестующих против его избрания и фальсификации результатов выборов

На встрече с представителями МВД Беларуси он прямым текстом заявил, что теперь любой, кто притронется к силовикам, понесет наказание моментально.