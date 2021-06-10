Політичний аналітик Петро Волощенко навів приклад країни, де референдуми дуже популярні. Зокрема, у Венесуелі. Про особливості політичного і соціального життя венесуельців він розповів у програмі «А як насправді» з Мирославою Бобровською.

«Що за країна Венесуела, ви знаєте. Повністю править Мадуро. Люди тікають з країни, країна вже давно за межею бідності. Двічі перемагав на виборах президента, двічі перемагала його партія, і тричі він перемагав на референдумах. У нього на місцях силова рука – народ же висловив довіру. Він повністю ліг під Росію», - розповідає Волощенко.

Навіть гроші Венесуели друкуються в Росії, продовжує він.

«Венесуела мала бути найбагатшою країною в світі, вона знаходиться на нафтовому плато. Але вона вважається найбіднішою, тому там теж правлять референдуми», - пояснює політолог.

Він каже, що український референдум Президент повинен підготувати так, щоб народу було зрозуміле питання і зрозуміло, що за цим піде.

«Просто оголосити олігархів олігархами сорокамільйонною державою – якою буде від цього користь народу? Якщо він скаже: «Коли ви проголосуєте переважною більшістю за те, щоб визнати олігархами (перелік прізвищ), і через це вам мінімальні пенсії будуть від 5 до 10 тисяч гривень, зарплати, як обіцяли, лікарям 4 тисячі доларів. Ось це вам з'явиться благо, і воно з'явиться конкретно на ваших платіжних картах, знизиться комуналка». Якщо це призведе до блага народу – я обома руками «за», нехай проводять. А якщо це просто, щоб притиснути трохи, щоб олігархи відкупилися, підсвітити їхні приховані активи – навіщо тоді цей «народний» референдум?», - коментує він.

Нагадаємо, Микола Томенко: "Якщо влада дійсно готова кинути виклик олігархам, треба діяти інакше".