Политический аналитик Петро Волощенко привел пример страны, где референдумы очень популярны. В частности, в Венесуэле. Об особенностях политической и социальной жизни венесуэльцев он рассказал в программе «А как на самом деле» с Мирославой Бобровской.

«Что за страна Венесуэла, вы знаете. Полностью правит Мадуро. Люди бегут из страны, страна уже давно за гранью бедности. Дважды побеждал на выборах президента, дважды побеждала его партия, и трижды он побеждал на референдумах. У него на местах силовая рука – народ же высказал доверие. Он полностью лег под Россию», - рассказывает Волощенко.

Даже деньги Венесуэлы печатаются в России, продолжает он.

«Венесуэла должна была быть самой богатой страной в мире, она находится на нефтяном плато. Но она считается самой бедной, потому там тоже правят референдумы», - поясняет политолог.

Он говорит, что украинский референдум Президент должен подготовить так, чтобы народу был понятен вопрос и понятно, что за этим последует.

«Просто объявить олигархов олигархами сорокамиллионным государством – какой будет от этого толк народу? Если он скажет: «Когда вы проголосуете подавляющим большинством за то, чтобы признать олигархами (перечень фамилий), и из-за этого вам минимальные пенсии будут от 5 до 10 тысяч гривен, зарплаты, как обещали, врачам 4 тысячи долларов. Вот это вам появится благо, и оно появится конкретно на ваших платежных картах, снизится коммуналка». Если это приведет к благу народа – я обеими руками «за», пускай проводят. А если это просто, чтобы прижать немного, чтобы олигархи откупились, подсветить их скрытые активы – зачем тогда этот «народный» референдум?», - комментирует он.

Напомним, Николай Томенко: "Если власть действительно готова бросить вызов олигархам, надо действовать иначе".