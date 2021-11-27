Світ кіно спіткала нова втрата - не стало відомого російського актора, який знімався у фільмах і серіалах.

Віктор Терехов покинув цей світ 26 листопада. Йому було 86 років. Трагічну звістку повідомили на порталі "Кіно-театр.ру».

Артист, відомий за фільмом "Зірка чарівного щастя", а також серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Причина смерті Терехова не уточнюється.

Зазначимо, що Віктор Терехов родом з Авдіївки Донецької області. Народився 30 грудня 1934 року.

У 1958 році закінчив акторський факультет ВДІКу.

З початку 60-х років працював у "Ленфільмі".

Терехов знімався в таких фільмах і серіалах: «Вулиці розбитих ліхтарів», «Непідробні», «Хлопчики», «Кадкіна всякий знає», «Мажор 2», «Державний кордон», «Державний кордон. Фільм 2. Мирне літо 21-го року» і «військова розвідка: Західний фронт».

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