Мир кино постигла новая утрата – не стало известного российского актера, который снимался в фильмах и сериалах.

Виктор Терехов покинул этот мир 26 ноября. Ему было 86 лет. Трагическое известие сообщили на портале «Кино-театр.ру».

Артист, известный по фильму «Звезда пленительного счастья», а также сериалу «Улицы разбитых фонарей». Причина смерти Терехова не уточняется.

Отметим, что Виктор Терехов роддом из Авдеевки Донецкой области. Родился 30 декабря 1934 года.

В 1958 году окончил актерский факультет ВГИКа.

С начала 60-х годов работал в "Ленфильме".

Терехов снимался в таких фильмах и сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Неподдающиеся», «Мальчики», «Кадкина всякий знает», «Мажор 2», «Государственная граница», «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года» и «Военная разведка: Западный фронт».

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