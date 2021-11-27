Мир кино постигла новая утрата – не стало известного российского актера, который снимался в фильмах и сериалах.
Виктор Терехов покинул этот мир 26 ноября. Ему было 86 лет. Трагическое известие сообщили на
Артист, известный по фильму «Звезда пленительного счастья», а также сериалу «Улицы разбитых фонарей». Причина смерти Терехова не уточняется.
Отметим, что Виктор Терехов роддом из Авдеевки Донецкой области. Родился 30 декабря 1934 года.
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В 1958 году окончил актерский факультет ВГИКа.
С начала 60-х годов работал в "Ленфильме".
Терехов снимался в таких фильмах и сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Неподдающиеся», «Мальчики», «Кадкина всякий знает», «Мажор 2», «Государственная граница», «Государственная граница. Фильм 2. Мирное лето 21-го года» и «Военная разведка: Западный фронт».
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