У нього завжди була посмішка на обличчі

Трагічно загинув учасник популярних американських телевізійних шоу "Х-Фактор", "Голос" і "У Америки є талант" — 46-річний Томас Уеллс.

Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на вдову Томаса Джесіку. Інцидент стався на початку листопада, але відомо про це стало тільки зараз.

Джессіка розповіла, що зі співаком-аматором стався страшний нещасний випадок на робочому місці. На заводі з виробництва шин в штаті Оклахома Томаса затягнуло в конвеєр.

Томас Уеллс, батько трьох дітей, був госпіталізований з важкими травмами. Пізніше його перевезли на вертольоті в іншу лікарню в штаті Техас. Однак лікарі не змогли врятувати життя пацієнта, як не намагались.

Томас почав захоплюватися музикою з раннього дитинства, навчившись грати на різних інструментах, підбираючи мелодії на слух. Також він співав у церковному хорі та колективі школи в Оклахомі. В основному Томас Уеллс співав гімни і сучасну музику.

Його дружина згадала його, як унікальну людину, у якого завжди була посмішка на обличчі і який намагався розсмішити людей.

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