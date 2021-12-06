Відомий музикант, клавішник популярної молодої метал-групи Mettal Maffia, помер від коронавірусу - чоловік не зміг перенести хворобу, незважаючи на молодий вік.

Як передає Politeka.net, про смерть Джей Джей Філліпса повідомили на офіційній сторінці колективу в Instagram.

"З великим сумом повідомляємо вам про втрату нашого товариша по групі / брата / і друга @jayjayrocks. Це все ще не здається реальним, і ми готові віддати все, щоб це змінити. Будь ласка, поважайте сім'ю, а також наші побажання. Ми сумуємо за тобою, брат, кожну секунду, кожну хвилину, кожного дня. Спасибі, що навчив нас ще трохи сміятися. Рок в раю", - підписали фото з музикантом його колеги по групі.

Відзначається, що артист помер від коронавірусу. Йому було всього 30 років. Як повідомили в Deadline, Джей Джей відмовився від вакцинації.

Додамо, що група Mettal Maffia випустила свій перший альбом в 2014 році. Колектив дуже швидко набирав обертів.

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