Известный музыкант, клавишник популярной молодой металл-группы Mettal Maffia, скончался от коронавируса – мужчина не смог перенести болезнь, несмотря на молодой возраст.

Как передает Politeka.net, о смерти Джей Джей Филлипса сообщили на официальной странице коллектива в Инстаграм.

«С большой печалью сообщаем вам о потере нашего товарища по группе / брата / и друга @jayjayrocks. Это все еще не кажется реальным, и мы готовы отдать все, чтобы это изменить. Пожалуйста, уважайте семью, а также наши пожелания. Мы скучаем по тебе, брат, каждую секунду, каждую минуту, каждого дня. Спасибо, что научили нас еще немного смеяться. Рок в раю», - подписали фото с музыкантом его коллеги по группе.

Отмечается, что артист умер от коронавируса. Ему было всего 30 лет. Как сообщили в Deadline, Джей Джей отказался от вакцинации.

Добавим, что группа Mettal Maffia выпустила свой первый альбом в 2014 году. Коллектив очень быстро набирал обороты.

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