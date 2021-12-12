Після перенесеної важкої хвороби пішла з життя відома письменниця, автор бестселера "Інтерв'ю з вампіром" Енн Райс, книги якої були відомі по всьому світу.

Як передає Politeka.net, про смерть жінки повідомив її син Крістофер, написавши на її сторінці в Facebook.

"Це син Енн, Крістофер, і у мене розривається серце, коли я повідомляю вам ці сумні новини. Сьогодні ввечері померла мама", - наголошується в повідомленні.

Відомо, що Енн Райс померла 11 грудня, їй було 80 років. Не так давно вона перенесла інсульт, що і прискорило її кончину. Як пояснив син знаменитості, причиною смерті стали ускладнення після інсульту.

Енн Райс була знаменита, в першу чергу, завдяки роману "Інтерв'ю з вампіром", який вона видала в 1976 році. Роман прославив письменницю ще й тому, що по ньому зняли голлівудський фільм. Головні ролі в картині зіграли Бред Пітт і Том Круз.

Жінка багато писала на вампірську тематику. Серед її книг є цикл "Вампірські хроніки". Також вона писала про відьом та інших міфічних персонажів.

Ще одним проривом для письменниці став роман із циклу про вампірів, за яким зняли фільм «Королева проклятих».

Слід зазначити, що син Енн теж став письменником. Декілька книг він написав у співавторстві з матір'ю.

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