Після перенесеної хвороби помер відомий режисер, народний артист Росії Андрій Малюков, який відомий за багатьма культовими фільмами.

Як пише Politeka.net, про смерть режисера повідомила його сестра Наталія Бондарчук у себе в Фейсбук.

"Сьогодні пішов з життя мій улюблений двоюрідний брат, Народний артист РФ Андрій Малюков. Наши мами - рідні сестри", - зазначила вона.

Як стало відомо, Малюков помер 19 грудня. Довгий час він важко хворів, але причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу. Чоловікові було 74 роки.

Дебютним фільмом Малюкова стала картина "В зоні особливої уваги", за яку він отримав срібну медаль ім. Довженка. Також Малюков працював над такими фільмами, як "34-й швидкий", "Роби – раз", "Диверсант" і "Грозові ворота". Крім режисерської діяльності Малюков також був сценаристом і продюсером.

У коментарях під постом жінці залишили масу слів співчуття.

"Прийміть співчуття! Світла пам'ять чудовому режисерові!", "Біль і горе, велика втрата, співчуваю, дорога", «Як шкода», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що померла автор культових книг, за якими зняли голлівудські фільми: «розривається серце».

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