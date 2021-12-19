Как пишет Politeka.net, о смерти режиссера сообщила его сестра Наталья Бондарчук у себя в Фейсбук.
«Сегодня ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ Андрей Малюков. Наши мамы - родные сестры», - отметила она.
Как стало известно, Малюков умер 19 декабря. Долгое время он тяжело болел, но причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Мужчине было 74 года.
Дебютным фильмом Малюкова стала картина «В зоне особого внимания», за которую он получил серебряную медаль им. Довженко. Также Малюков работал над такими фильмами, как «34-й скорый», «Делай – раз», «Диверсант» и «Грозовые ворота». Кроме режиссерской деятельности Малюков также был сценаристом и продюсером.
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В комментариях под постом женщине оставили массу слов соболезнования.
«Примите соболезнования! Светлая память замечательному режиссёру!», «Боль и горе, большая утрата, соболезную, дорогая», «Как жаль», - пишут пользователи сети.
Напомним, что скончалась автор культовых книг, по которым сняли голливудские фильмы: «Разрывается сердце».
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