Серце відомого португальського актора Рожеріо Самора, який зіграв у серіалі "1000 і одна ніч", зупинилося на 63-році життя; останні два місяці чоловік був у реанімації.

Відомий португальський актор Хосе Рожеріо дос Анхос Філіпе Самора, який народився 28 жовтня 1959 року в столиці Португалії, помер 15 грудня, передає Expresso.

Зауважимо, що свою кар’єру Рожеріо Самора почав у театрі та встиг зіграти понад 160 ролей, у тому числі й у фільмах та серіалах. Він засвітився на екранах у кінострічках "1000 і одна ніч", "Мата Харі", "Золота клітка" тощо.

Як відомо, п’ять місяців тому актора госпіталізували прямо зі зйомок "Любов любов", де він грав одну із головних ролей. Останні два місяці Рожеріо Самора провів у реанімації.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що у вічність відійшов відомий американський актор, продюсер і ресторатор Стів Рестіво у якого була важка хвороба. Однак його смерть приховували майже місяць. Ще один відомий актор Брахма Мішра помер від серцевого нападу у власній ванній. Відомо, що він звертався до лікарів із болями в грудях, але виписані ліки не допомогли.

Рaніше Politeka писала, що знайдено тіло знаменитого актора, йому було лише 36 років: "Лікарі відправили додому".

Нагадаємо, що знаменитий актор пішов з життя, отримавши травму: "Вдарився головою об підлогу".

А ще Politeka повідомляла, що пішов з життя відомий актор, який був творцем "Кінотавра": так і не вийшов з коми.