Як повідомляє Politeka.net, про смерть відомої американської акторки Бетті Вайт у 99 років повідомило видання Deadline. Зазначається, що вона не дожила до сторічного ювілею три тижні. Причина смерті легендарної акторки поки невідома.

Зауважимо, що популярна американська акторка Бетті Меріон Вайт народилася 17 січня 1922 року в штаті Іллінойс в США. За час своєї телевізійної кар'єри, протяжністю майже 70 років, вона отримала сім премій "Еммі" і ще 20 разів була номінована на нагороду.

Зауважимо, що Бетті Вайт стала єдиною акторкою, яка перемогла в усіх можливих комедійних номінаціях премії. Її внесок у телебачення був відзначений зіркою на Голлівудській алеї слави.

Бетті Меріон Вайт прославилася завдяки ролі в серіалі "Золоті дівчата", а також у "Шоу Мері Тайлер" Мур. Вона також грала головну роль у ситкомі "Красуні в Клівленді" за яку отримала "Премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль у комедії" у 2011 році.

Бетті Вайт була почесним президентом організації Actors and Others for Animals, у якій брала участь з 1971 року, а також написала декілька книжок.

