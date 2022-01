Как сообщает Politeka.net, о смерти известной американской актрисы Бетти Уайт в 99 лет сообщило издание Deadline. Отмечается, что она не дожила до столетнего юбилея три недели. Причина смерти легендарной актрисы пока неизвестна.

Заметим, что популярная американская актриса Бетти Мэрион Уайт родилась 17 января 1922 года в штате Иллинойс в США. За время своей телевизионной карьеры, протяженностью почти 70 лет, она получила семь премий "Эмми" и еще 20 раз была номинирована на награду.

Заметим, что Бетти Уайт стала единственной актрисой, победившей во всех возможных комедийных номинациях премии. Ее вклад в телевидение был отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Бетти Мэрион Уайт прославилась благодаря роли в сериале "Золотые девушки", а также в "Шоу Мэри Тайлер" Мур. Она также играла главную роль в ситкоме "Красотки в Кливленде" за которую получила "Премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль в комедии" в 2011 году.

Бетти Уайт была почетным президентом организации Actors and Others for Animals, в которой участвовала с 1971 года, а также написала несколько книг.

