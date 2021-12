За словами дочки, Ванда Янг померла 15 грудня в Гарден-Сіті, штат Мічиган, причиною стали ускладнення хронічної обструктивної хвороби легень, пише Deadline.

Янг приєднався до Marvelettes, коли вони підписали свій перший контракт з Motown. Група записала першу пісню Motown, яка посіла перше місце в чарті синглів Billboard Hot 100 в 1961 році. Пісня також посіла перше місце в чарті R&B.

Legendary Motown singer Wanda Young dead at 78 https://t.co/VBEPQU3XZy pic.twitter.com/lo0ynkKHYV — New York Post (@nypost) December 26, 2021

«Please Mr. Postman " став візитною карткою Marvelettes, і з тих пір пісню переспівали багато гуртів, в першу чергу The Beatles. Янг не був вокалістом у " Please Mr. Postman».

Однак упіх таких хітів, як" Locking Up My Heart, "" Too Many Fish in the Sea, "" I'll Keep Holding On, "" Don't Mess with Bill, "" The hunter Gets Captured by the Game, "" When You're Young and In Love "and" My Baby Must Be a Magician", обумовлений і її участю.

Rest in Peace, Wanda Young❤ pic.twitter.com/ed8gWyFZPW — Linda Miranda (@LindaMi14118735) December 26, 2021

Ванда Янг покинула групу в 1968 році, і на початку 1970-х перейшла до сольної кар'єри, яку з часом також залишила.

У Ванди Янг залишилися троє дітей, онуки і правнук, а також брати і сестри.

Нагадаємо, життя відомої актриси-красуні обірвалося при таємничих обставинах: їй було всього 35

Як повідомляла Politeka, знайдено тіло співачки і учасниці популярного шоу, деталі трагедії: "вона так рано пішла"

Також Politeka писала, що пішла з життя автор культового роману, за яким зняли голлівудський фільм: «розривається серце»