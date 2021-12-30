Басов підтвердив, що 87-річна Фатєєва віддалилася не тільки від своїх шанувальників, але й найближчих людей. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям (ходить на милицях останнім часом), артистка нікого до себе не підпускає, навіть дітей (крім сина у неї є ще дочка Наталя). Про це Басов розповів у програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір".

За словами сина Фатєєвої, він вітає її з днем народження останні років п'ять, а вона навіть не читає повідомлення. Про причини такої поведінки матері, чоловік не знає. При цьому він шанобливо про неї відгукується.

"Мама викреслила нас, дітей і онуків, зі свого життя. Їй ми не потрібні. Вона самодостатня людина, їй цікаво бути просто з собою", - заявив син Фатєєвої.

Нічого поганого говорити про матір Басов не хоче, приймаючи її такою, яка вона є і захоплюючись її талантом. Він зазначив, що в фільмі "Джентльмени вдачі" критики нібито цінували його матір тільки за красу, а це завжди її обурювало, адже вона хотіла, щоб її звеличували як велику актрису.

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