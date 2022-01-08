Як повідомляє Politeka.net, відома британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл повідомила про смерть легендарного голлівудського актора Сідні Пуатьє, який став першим темношкірим актором, який отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Польові лілії".
"Сер Сідні Пуатьє, гідний, граційний, розумний. Елегантний, чіткий, автентичний.. і джентльмен .. Зламав бар'єри та проклав шлях для нашої культури !!! Мої глибокі співчуття вашій прекрасній родині та вашому хрещенику Ленні Кравіцу 🕊🕊❤️🕊🕊🙏🏾", - написала супермодель.
Сідні Пуатьє народився 20 лютого 1927 року в Лос-Анджелесі, а помер 6 січня на 95-році життя.
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Окрім акторської кар'єри, Сідні Пуатьє був дипломатом. У квітні 1997 року його призначили послом Багамських островів у Японії та постійним представником Багамських островів при ЮНЕСКО.
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