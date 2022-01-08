На 95-році життя зупинилося серце талановитого голлівудського актора та дипломата Сідні Пуатьє, який отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Як повідомляє Politeka.net, відома британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл повідомила про смерть легендарного голлівудського актора Сідні Пуатьє, який став першим темношкірим актором, який отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Польові лілії".

"Сер Сідні Пуатьє, гідний, граційний, розумний. Елегантний, чіткий, автентичний.. і джентльмен .. Зламав бар'єри та проклав шлях для нашої культури !!! Мої глибокі співчуття вашій прекрасній родині та вашому хрещенику Ленні Кравіцу 🕊🕊❤️🕊🕊🙏🏾", - написала супермодель.

Сідні Пуатьє народився 20 лютого 1927 року в Лос-Анджелесі, а помер 6 січня на 95-році життя.

Окрім акторської кар'єри, Сідні Пуатьє був дипломатом. У квітні 1997 року його призначили послом Багамських островів у Японії та постійним представником Багамських островів при ЮНЕСКО.

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