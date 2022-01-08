На 95-году жизни остановилось сердце талантливого голливудского актера и дипломата Сидни Пуатье, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Как сообщает Politeka.net, известная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл сообщила о смерть легендарного голливудского актера Сидни Пуатье, который стал первым темнокожим актером, получившим премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Полевые лилии".

"Сэр Сидни Пуатье, достойный, грациозный, умный. Элегантный, четкий, аутентичный.. и джентльмен .. Сломал барьеры и проложил путь для нашей культуры !!! Мои глубокие соболезнования вашей прекрасной семье и вашему крестнику Ленни Кравицу 🕊🕊❤️🕊🕊🙏🏾", - написала супермодель.

Сидни Пуатье родился 20 февраля 1927 года в Лос-Анджелесе, а умер 6 января на 95-году жизни.

Кроме актерской карьеры, Сидни Пуатье был дипломатом. В апреле 1997 года его назначили послом Багамских островов в Японии и постоянным представителем Багамских островов при ЮНЕСКО.

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Напомним, что остановилось сердце одного из титанов кинематографа, фанаты грустят: "По-настоящему грустно".

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