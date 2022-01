Про це повідомляє Deadline з посиланням на сина музиканта Тіма. За словами його Сина, Дон Вілсон помер природною смертю в суботу в Такомі, штат Вашингтон. Музиканту було 88 років.

Вілсон був останнім жившим засновником і гітаристом популярного в 80-90их роках гурту «The Ventures».

«Дон був джерелом натхнення і наставником. Він був унікальним талантом, який надихнув незліченну кількість таких музикантів, як ми. Ми втратили хорошого друга, колегу-музиканта, виконавця світового класу і улюбленого товариша по групі. Дон Вілсон пішов зі сцени. Нам завжди буде його не вистачати» - йдеться в заяві, розміщеній на сторінках групи в соціальних мережах.

Вплив колективу «The Ventures» визнавали такі музиканти, як Джордж Харрісон, Джефф Бакстер, Джон Фогерті, Ел Ді Меола, а також The Kinks, The Cars, The Who, Deep Purple, Chicago, The Doors, Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Yes. Також Дон написав музику до такого культового фільму, як «Кримінальне чтиво»

