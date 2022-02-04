Інцидент стався в п'ятницю, 4 лютого, в селищі Ашукіно в Підмосков'ї, повідомляє Телеграм-канал Shot.

НП сталася в актовому залі школи. Судячи з що з'явилися в мережі кадрам з коптера, дах над приміщенням обвалився повністю. Загальна площа обвалення склала 700 квадратних метрів.

На щастя, на момент НП дітей в актовому залі не було, тому в результаті інциденту ніхто не постраждав. Після обвалення всіх учнів (понад 600 осіб) евакуювали з будівлі. До місця події прибули рятувальники.

За фактом НП обласна прокуратура почала перевірку. За попередніми даними, дах не витримав снігу, що накопичився на ній.

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Раніше повідомлялося, що в студентському гуртожитку Харківського політехнічного університету сталася пожежа. Все почалося з того, що в одній з кімнати загорілося ліжко. В результаті пожежникам довелося евакуювати шістьох мешканців гуртожитку.

Передбачається, що причиною загоряння стало замикання проводки.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в студентському гуртожитку, названа причина.

Як повідомляла Politeka, у Кривому Розі лякають вибухами в школах, поліція веде перевірку, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці.