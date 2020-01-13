Вчені з Копенгагенського університету провели дослідження, завдяки якому навчилися виявляти людей з підвищеною схильністю до різних захворювань.

Датським вченим вдалося виявити зв'язок між кількістю лімфоцитів в крові та ризиком смерті. Виявилося, що ризик передчасної смерті на 60% вище у людей з недоліком лімфоцитів. Як відомо, лімфоцити – це клітини крові, які відповідають за здатність організму опиратися негативним факторам.

Якщо їх недостатньо, організм гірше захищений від різних захворювань. Як результат, люди з низьким рівнем лімфоцитів в крові у 1,5-2,8 рази частіше вмирають від раку, серцево-судинних і респіраторних захворювань. До речі, у літніх людей, як правило, знижена кількість лімфоцитів. Почасти через це літні люди тяжче переносять хвороби.

Цікаво, що такий важливий маркер, який свідчить про здоров'я і стан всього організму, можна перевірити за допомогою звичайного аналізу крові. Зазвичай збільшення кількості лімфоцитів в крові відбувається, коли людина чимось хвора. Це означає, що клітини кинулися на боротьбу з інфекцією або вірусом. Однак, коли лімфоцитів недостатньо, ніхто нічого не робить. А це, як з'ясувалося, є раннім попередженням про підвищену вразливість організму та підвищення ризику смертності. Чи почнуть після дослідження вважати лімфопенію (дефіцит лімфоцитів) загрозливим для життя станом поки невідомо.

Відзначимо, що результати дослідження досить точні, оскільки його проводили з 2003 по 2015 рік. Участь у дослідженнях взяли близько 108 тис. осіб. За цей період померло понад 10 тис. людей, які брали участь у дослідженнях. Вчені виявили, що дефіцит лімфоцитів є дуже важливим фактором, виключаючи навіть такі фактори, як вік і наявність інших захворювань.

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