Ученые из Копенгагенского университета провели исследование, благодаря которому научились выявлять людей с повышенной склонностью к различным заболеваниям.

Датским ученым удалось выявить связь между количеством лимфоцитов в крови и риском смерти. Оказалось, что риск преждевременной смерти на 60% выше у людей с недостатком лимфоцитов. Как известно, лимфоциты – это клетки крови, которые отвечают за сопротивляемость организма негативным факторам.

Если их недостаточно, организм хуже защищен от различных заболеваний. Как результат, люди с низким уровнем лимфоцитов в крови в 1,5-2,8 раза чаще умирают от рака, сердечнососудистых и респираторных заболеваний. Кстати, у пожилых людей, как правило, пониженное количество лимфоцитов. Отчасти из-за этого пожилые люди тяжелее переносят болезни.

Интересно, что такой важный маркер, который свидетельствует о здоровье и состоянии всего организма, можно проверить при помощи обычного анализа крови. Обычно увеличение количества лимфоцитов в крови происходит, когда человек чем-то болен. Это значит, что клетки бросились на борьбу с инфекцией или вирусом. Однако, когда лимфоцитов недостаточно, никто ничего не предпринимает. А это, как выяснилось, является ранним предупреждением о повышенной уязвимости организма и повышению риска смертности. Начнут ли после исследования считать лимфопению (дефицит лимфоцитов) угрожающим жизни состоянием пока неизвестно.

Отметим, что результаты исследования довольно точные, поскольку его проводили с 2003 по 2015 год. Участие в исследованиях приняли около 108 тыс. человек. За этот период умерло более 10 тыс. людей, принимавших участие в исследованиях. Ученые обнаружили, что дефицит лимфоцитов является очень важным фактором, исключая даже такие факторы как возраст и наличие других заболеваний.

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