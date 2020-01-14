Доктор Комаровський відповів на запитання своїх шанувальників стосовно того, чи можна під час застуди та болю в горлі пити холодне.

Український педіатр Євген Комаровський, відомий своїми новими сміливими підходами до лікування дітей, заявив на своїй сторінці в соціальних мережах, що під час ГРВІ можна пити холодну воду і напої, пише Politeka.net. За його словами, у багатьох країнах холодне під час застуди всіляко рекомендується лікарями. Особливо це актуально, коли в людини болить горло.

«При ГРВІ, коли біль у горлі, холод на мигдалини дуже полегшує стан. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді та ГРЗ — це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не прийнято», - заявив лікар.

Доктор переконує, що не потрібно підігрівати напої до кімнатної температури, якщо в повсякденному житті ви звикли пити холодне. У цьому немає необхідності.

Відзначимо, що будь-які рекомендації Євгена Комаровського завжди знаходять як підтримку, так і критику читачів. Цей випадок не став винятком. У коментарях до посту педіатра з'явилося безліч коментарів з різними позиціями.

«Не всім допомагає, у мене при ГРВІ коли п'ю холодне горло все гірше стає», «У Комаровського все можна як не читай», «Дивно, я сама коли горло болить не п'ю холодне, тому що на хворе горло неприємно, а ще дитину холодним поїти під час ГРВІ це звичайно жесть», - заявляють противники нових методів педіатра.

Але знайшлися й ті, хто підтримав лікаря: «Я пам'ятаю, в універі викладач педіатрії говорила, що морозиво при ангіні полегшує біль за рахунок зменшення просвіту судин», «Працюю в стаціонарі. Наша завідувачка все життя при ГРВІ лопає холодне морозиво. Каже, що і правда допомагає при болю в горлі. Я, до речі, теж так роблю».⠀

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