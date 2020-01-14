Доктор Комаровский ответил на вопрос своих поклонников касательно того, можно ли во время простуды и болях в горле пить холодное

Украинский педиатр Евгений Комаровский, известный своими новыми смелыми подходами к лечению детей, заявил на своей странице в социальных сетях, что во время ОРВИ можно пить холодную воду и напитки, пишет Politeka.net. По его словам, во многих странах холодное питье во время простуды всячески рекомендуется врачами. Особенно актуально это, когда у человека болит горло.

«При ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято», - заявил врач.

Доктор убеждает, что не нужно подогревать напитки до комнатной температуры, если в повседневной жизни вы привыкли пить холодное. В этом нет необходимости.

Отметим, что любые рекомендации Евгения Комаровского всегда находят как поддержку, так и критику читателей. Этот случай не стал исключением. В комментариях к посту педиатра появилось множество комментариев с разными позициями.

«Не всем помогает, у меня при ОРВИ когда пью холодную горло все хуже становится», «У Комаровского все можно как не читай», «Странно, я сама когда горло болит не пью холодное, потому что на больное горло не приятно, а еще ребенка холодным поить во время ОРВИ это конечно жесть», - заявляют противники новых методов педиатра.

Но нашлись и те, кто поддержал врача: «Я помню, в универе преподаватель педиатрии говорила, что мороженное при ангине облегчает боль, за счет уменьшения просвета сосудов», «Работаю в стационаре. Наша заведующая всю жизнь при ОРВИ лопает холодное мороженое. Говорит, что и правда помогает при боли в горле. Я, кстати, тоже так делаю».⠀

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