Популярний український педіатр Євген Комаровський розповів, як сучасні зволожувачі повітря впливають на здоров'я дітей.

Про це він написав у своєму блозі в Інстаграм, передає Рoliteka.net. Комаровський відповів на запитання читачів, чи може ультразвуковий зволожувач повітря, який заправляють мінеральною водою, викликати кашель у дитини.

Доктор Комаровський пояснив, що зволожувач може викликати кашель, якщо після його використання на меблях є білий наліт.

«Це осідають солі кальцію, які є у воді, — то зрозуміло, що цими ж солями ми дихаємо. Тобто точно такий же наліт осідає на слизових оболонках. Звичайно ж, це може дратувати дихальні шляхи і викликати кашель», - розповідає лікар.

За його словами, виробники зволожувачів рекомендують використовувати дистильовану або кип'ячену воду. Використовувати для цих цілей мінеральну воду, за словами Комаровського, категорично неправильно.

Користувачі мережі почали ділитися власним досвідом в коментарях до посту доктора.

«Вологе прибирання регулярно, регулярне провітрювання і зволожувач з дистильованою водою. Проблем із вологість немає»,

«Ми заливаємо фільтровану воду, але наліт все одно є і донька якраз кашляє, але без нього неможливо в сезон опалення»,

«Ми заливали звичайну воду з крана фільтровану і дитина кашляла! От вік живи вік учись»,

«Від кип'яченої води теж на меблях білий наліт. Зовсім печаль?»,

«У моєї дитини була проблема перший рік життя, виявилося вся справа в ультразвуковому зволожувачі! Як тільки його прибрали, всі проблеми зникли. Вивчала це питання. Дрібнодисперсні краплі потрапляють в легені малюка, так як у них легкі ще не досконалі. Що викликає кашель, аж до астми! Але виробники про це чомусь не пишуть!!!»,

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, як правильно лікувати нежить: «Має бути в кожному домі».

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, як вирішити проблеми старших і молодших дітей.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів, як може нашкодити гомеопатія.