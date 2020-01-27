Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как современные увлажнители воздуха влияют на здоровье детей.

Об этом он написал в своем блоге в Инстаграме, передает Рoliteka.net. Комаровский ответил на вопрос читателей, может ли ультразвуковой увлажнитель воздуха, который заправляют минеральной водой, вызывать кашель у ребенка.

Доктор Комаровский объяснил, что увлажнитель может вызывать кашель, если после его использования на мебели есть белый налет.

«Это оседают соли кальция, которые есть в воде, — то понятно, что этими же солями мы дышим. То есть точно такой же налет оседает на слизистых оболочках. Конечно же это может раздражать дыхательные пути и вызывать кашель», - рассказывает врач.

По его словам, производители увлажнителей рекомендуют использовать дистиллированную или кипяченую воду. Использовать для этих целей минеральную воду, по словам Комаровского, категорически неправильно.

Пользователи сети начали делиться своим собственным опытом в комментариях к посту доктора.

«Влажная уборка регулярно, проветривание регулярное и увлажнитель с дистиллированной водой. Проблем с влажность нету»,

«Мы заливаем фильтрованную воду, но налет все равно есть и дочка как раз кашляет, но без него невозможно в сезон отопления»,

«Мы заливали обычную воду с крана фильтрованную и ребенок кашлял! Вот век живи век учись»,

«От кипяченной воды тоже на мебели белый налет. Совсем печаль?»,

«У моего ребенка была проблема первый год жизни, оказалось все дело в ультразвуковом увлажнителе! Как только его убрали, все проблемы исчезли. Изучала этот вопрос. Мелкодисперсные капли попадают в легкие малышу, так как у них легкие еще не совершенны. Что вызывает кашель, вплоть до астмы! Но производители об этом почему-то не пишут!!!»,

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, как правильно лечить насморк: «Должно быть в каждом доме».

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