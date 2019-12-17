Королевская чета открыла себя миру с новой стороны

Кейт Миддлтон и ее муж смогли растрогать многих свих поклонников до слез

Кейт Миддлтон и принц Уильям вызвали восхищение своих поклонников. Документальный фильм с их участием бьет рекорды британского телевидения, об этом сообщает Politeka.net.

Вместе с ведущей шоу A Berry Royal Christmas Кейт и принц Уильям побывали в благотворительных организациях, которые они опекают.

Супруги поделились подробностями о своем студенческом романе. Кейт раскрыла милые детали о своих детях и методах их воспитания.

Шквал эмоций вызвали у поклонников пары такие откровенные рассказы о себе, своей семье и быте.

После шоу британцы делились своими мыслями после просмотра документального фильма. Многие похвалили 84-летнюю ведущую Мери Берри, которая сумела «раскрыть» пару, скупую на публичные проявления эмоций.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон временно забыли о своих обидах.

Королева настаивает на том, чтобы братья со своими женами осуществили совместный выход, чего не было уже давно.

Забыть, хотя бы временно, о вражде могут герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл можно будет вскоре увидеть вместе на одном мероприятии.

Напомним, что стало известно, сколько заработала Меган Маркл до замужества с принцем Гарри.

Как сообщала Politeka, Елизавета II унизила нового премьер-министра, фото облетели сеть

Также Politeka писала о том, что Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать в США: «впервые в жизни …», подробности