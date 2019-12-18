Кейт Миддлтон резко сбросила руку мужа со своего тела

Пара была снята на камеру в пикантный момент. Волей случая Кейт Миддлтон и принц Уильям попали в забавную ситуацию, об этом сообщает Politeka.net.

Инцидент произошел на рождественском эпизоде кулинарного шоу Мэри Берри. Пара вместе с ведущей готовили свои коронные праздничные блюда, обсуждали семейные традиции.

В ходе разговора Кейт призналась, что Уильям готовит намного лучше нее. По ее словам, особенно хорошо ему удаются завтраки.

Во второй части программы Кейт и Уильям общались с ведущей и гостями ее шоу. В какой-то момент принц положил руку на предплечье герцогини Кембриджской, задав ей вопрос. Миддлтон с улыбкой ответила будущему наследнику престола, но тут же сбросила его руку со своего тела.

Поклонники супругов с юмором отнеслись к этому эпизоду. Многие поразились скорости, с которой Кейт умудрилась сбросить руку мужа. Возможно, тут сыграло спорттивное прошлое Кейт.

Британцы активно комментировали ролик: "Помню времена, когда они без стеснения не то что прикасались друг к другу, а откровенно обнимались и целовались. Вот что рождение троих детей делает", "Боже, даже секунда не прошла — так быстро она от него увернулась".

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Забыть, хотя бы временно, о вражде могут герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл можно будет вскоре увидеть вместе на одном мероприятии.

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