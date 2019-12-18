Во время выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри Кейт Миддлтон отстранилась от принца Уильма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон позволила себе странный жест во время записи рождественского выпуска кулинарного шоу, об этом сообщает Politeka.net.

Так, 16 декабря британский телеканал BBC показал праздничный выпуск с королевской семьей, записью которого поделилась на своей странице в Twitter журналистка Кейтлин Макбрайд. Она овубликовала именно ту часть шоу, где Кейт сбрасывает руку Уильма со своего плеча в тот момент, когда он нежно к ней прикоснулся.

В коментария началось бурное обсуждение случившегося. Бытовали разные мнения. Даже были предположения о том, что супруги ненавидят друг друга.

Стоит заметить: не так давно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Эти слухи были позже опровергнуты представителями королевской семьи.

Но Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери таки сильно поссорились. Причина ссоры между подругами до сих пор неизвестна.

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Королева настаивает на том, чтобы братья со своими женами осуществили совместный выход, чего не было уже давно.

Забыть, хотя бы временно, о вражде могут герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также принца Гарри и Меган Маркл можно будет вскоре увидеть вместе на одном мероприятии.

Напомним, что стало известно, сколько заработала Меган Маркл до замужества с принцем Гарри.

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