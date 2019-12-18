Лидер Imagine Dragons ушел со сцены и причина по которой он это сделал, удивила, если не сказать поразила многих

Лидер инди-рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о об уходе из музыкального коллектива, артист в данный период своей жизни решил посвятить себя отцовству.

Об этом артист сообщил CNN .

Imagine Dragons

Недавно у музыканта родился сын, у него еще есть и дочка, и малыши чуть постарше новорожденного, в этой связи артист решил быть примерным семьянином и оставить дела ради того, чтобы проводить больше времени с детьми:

«Мы в дороге на протяжении целого десятилетия, все это время мы были в дороге. Все участники коллектива сейчас потому и хотят снова почувствовать, как это — быть отцом, сыном, другом, понимаете о чем я?», — заявил музыкант.

Дату возвращения Рейнольдс не уточнял.

Известно, что Дэн Рейнольдс отец новорожденного Валентина, двухлетних Джии и Коко, а также семилетней Эрроу.

Справка:

Американская группа Imagine Dragons Была основана в Лас-Вегасе в 2008 году. Дэн Рейнольдс является ее основателем и вокалистом. Также в состав входят четыре человека:

Бен МакКи — бас-гитара, бэк-вокал, Уэйн Сермон — гитара, электрическая, Дэн Платцман — ударные, виолончель, акустическая гитара, малый барабан.

За плечами артистов четыре студийника. Их хиты Believer, относительную новинку Natural, а также Radioactive, Demons и другие знает и обожает полмира.

Напомним, ранее выступление группы в Киеве обернулось масштабной аферой, в результате которого пострадали сотни человек.

Об этом сообщила пользователь Татьяна Иванова на своей странице в соцсети.

«Количество потерпевших более 1500 человек только в секторе фанзона, сколько еще в остальных зонах. Люди приехали на концерт из Белоруссии, Молдовы, Польши и других стран. Очень много зрителей из разных городов Украины, итог для нас всех один — слезы. И многочасовое ожидание полиции, написание заявления на капоте машины, под доносящееся звуки Imagine dragons», — отметила она.

При этом, утверждает Иванова, данный инцидент является аферой, где пострадавшей также является ее дочка.

«Дочка пошла на концерт Imagine Dragons, ее не пустили. Билеты поддельные. Она мечтала и ждала почти полгода, это был подарок на день рождения. Попадалово на шесть тысяч гривен за два билета, как плохо дочке оценить невозможно», — подчеркнула она.

Напомним, мы рассказывали, что Gorillaz ушли со сцены во время выступления в центре Москвы.

Как сообщала Politeka, знаменитая американская группа даст концерт в Киеве.

Также Politeka писала, что всемирно известный музыкант попал в скандал с «документами» «ЛНР».