Михаил Горбачев попал в больницу с серьезным заболеванием

Информацию о своей госпитализации подтвердил сам политик. Он сообщил, что находится в больнице, так как этого требует его здоровье.

Как стало известно, госпитализация первого и единственного президента СССР связана с воспалением легких. Горбачев прокомментировал новости о своих проблемах со здоровьем.

«Сейчас ничего, но я в больнице, пока нет возможности даже оторваться на посещение дома», - заявил политик.

Отметим, что 2 марта Горбачеву исполнилось 88 лет. В прошлом году он также попадал в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появилось актуальное фото президента СССР Михаила Горбачева.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскрыл свое отношение к возможности снятия моратория на смертную казнь в России.

Его слова привел главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я против смертной казни. Много ошибок. Неэффективно. И бессмысленно», — передал мнение Горбачева Венедиктов.

Он также прикрепил актуальную фотографию 88-летнего бывшего президента СССР. 88-летний Горбачев гладко выбрит, одет в синее поло и серый пиджак, на руке — часы. Под глазами можно заметить круги, кроме этого, на лице трудно разглядеть морщины.

Отметим, что об отмене моратория на смертную казнь в России заговорили после убийства в Саратове девятилетней Лизы.

Также ранее Алексей Венедиктов во время поездки в Киев рассказал о состоянии здоровья отца перестройки, экс-президента СССР Михаила Горбачева.

«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице», — отметил Венедиктов.

Также журналист сообщает, что Горбачев иногда ему предлагает встретиться в ресторане и Венедиктов не может отказаться от обеда.

«По рекомендации нашего врача мы пьем пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку», — поделился Венедиктов.

Напомним, Горбачеву поставили неутешительный диагноз, политик в больнице.

Как сообщала Politeka, Горбачев при смерти: появилось срочное заявление.

Также Politeka писала, что в России показали, как Горбачев выглядит на самом деле: «невозможно смотреть».