За Александром Лукашенко, разумеется, было "последнее слово" по поводу

Александр Лукашенко ранее поручил Совбезу Беларуси предоставить план, по сути, защиты страны, 19 декабря сообщается о вновь утвержденном плане обороны

В четверг, 19 декабря, Александр Лукашенко подписал предоставленный Советом безопасности Беларуси новый план обороны страны. Беларусь также утвердила концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года, сообщает БелТА.

Так на решение пересмотреть планы по оборонообеспечению и общей безопасности страны, частично, повлияла ситуация в Украине:

«Изучался опыт конфликтов в Сирии, Украине, Боливии, Венесуэле. Исходя из этого сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта. В плане обороны заложены адекватные меры реагирования», - заявил и. о. начальника Генштаба - первый замминистра обороны Беларуси Александр Вольфович.

Так по словам Вольфовича, при подготовке плана учитывались, цитируем «наихудшие для страны варианты развития обстановки». В Беларуси не исключают крупномасштабную войну как таковую:

«Сейчас в большей степени конфликты протекают совсем по-другому: расшатывается обстановка в стране, действуют мелкие группы, оппозиция, диверсионно-разведывательные группы. Сейчас очень широко используются наемники частных военных компаний, которые пытаются расшатать обстановку в стране, проверить на прочность всю силовую составляющую». В противовес этому, отметил государственник, Беларусь разработала свой комплекс мер.

Именно «предотвращение развязывания агрессии, стратегическом сдерживании» - есть стратегическая задача государства и отраслевых ведомств на данный момент. Так как, глава Генштаба вместе с тем отметил, что Беларусь не рассматривает другие государства в качестве возможного агрессора:

«Мы миролюбивая страна, у нас оборонительная военная доктрина, которая предусматривает защиту своей земли», - резюмировал он.

На фоне недавних волнений в стране, акцент в плане установлен и на вопросе «дестабилизации ситуации в стране».

Известно также, что собой представляет стратегическое сдерживание, предусмотренное вышеупомянутым планом обороны страны в общем и целом:

«В него мы заложили все действия военных структур, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю», - заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Более того, известно, что Беларусь позаботилась в новом плане и о системе управления государством на военное время.

Напомним, ранее на вручении госнаград военнослужащим Службы безопасности президента лидер Беларуси подчеркнул, что военные должны быть готовы защищать страну потому как ситуация у границ Беларуси накаляется.

«Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси заявил также, что «все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан», обращаясь к военным и добавил:

«Помните, что у вас должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза президента, главы государства», – подытожил он.

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