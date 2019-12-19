Россияне не выдержали и спросила Путина о детях

Владимир Путин отказался открыто признать своих дочерей

В четверг, 19 декабря президент РФ провел большую ежегодную пресс-конференцию. Один из последних вопросов мероприятия оказался особенно непростым для хозяина Кремля: журналистка на глазах у всех попросила его признать собственных детей (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Вопрос личностей дочерей Путина давно волнует общественность. Девушки пропали из информационного пространства много лет назад, а сам президент РФ отказывается о них говорить. Даже нынешние имена детей Путина лишь предполагаемые: Катерина Тихонова и Мария Воронцова.

Так, журналистка «Русской службы Би-Би-Си» Фарида Рустамова поинтересовалась у Путина:

«Когда вы уже признаете, что это ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?».

Впрочем, Путин и на этот раз не смог открыто признать дочерей и как смог увернулся от ответа. В своем высказывании он называл упомянутых журналисткой девушек не иначе как «двумя женщинами».

В то же время Путин оказался в курсе дел компании «Иннопрактика», директором которой является Тихонова, и о деятельности которой также спрашивала журналистка.

«Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает», - заявил Путин.

После этого он продолжил говорить исключительно о компании, не упоминая своих дочерей.

По неподтвержденной информации, Катерина Тихонова – младшая, а Мария Воронцова – старшая дочери президента РФ. Тихонова является гендиректором фонда «Иннопрактика», который в 2018 году получил рекордную выручку в 488 млн рублей. Воронцова, по данным СМИ, является совладелицей АО «Номеко».

Также мы писали, что на своей пресс-конференции Путин приписал украинские территории к составу Российской Федерации и заявил, что обязательно со всем разберется.

Глава страны-аггресора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям.

Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.

Путин не согласен с тем, как были распределены территории, ведь они по его мнению, не соответствуют традиционным местам проживания других народов.

Напомним, Путин едет в Украину: президент РФ одним словом выдал свой скандальный план.

Как сообщала Politeka, Путин решил создать новую колонию на территории Украины.

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