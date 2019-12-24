А говорили, что лучший в мире

В России произошло новое ЧП с военной гордостью

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50 (Су-57), который называют чуть ли не лучшим в мире среди самолетов пятого поколения. Инцидент произошел в тайге под Комсомольском-на-Амуре.

Катастрофа произошла в 120 км от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя –истребитель упал и взорвался. Машина полностью разрушена. На данный момент специалисты ищут черные ящики.

Летчику, который пилотировал многоцелевой истребитель пятого поколения, удалось катапультироваться. Его подобрал вертолет Ми-8. Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Российские СМИ пишут, что самолет - не военный и принадлежит Комсомольскому авиазаводу имени Гагарина, изготовившему истребитель. В силовых структурах России сообщили основные версии крушения Т-50 - неисправность и ошибка пилотирования.

Напомним, ранее в Рязанской области России во время испытания новейшего военного беспилотного аппарата "Орион" случилось ЧП. Он рухнул вблизи многоквартирного жилого дома. Никто не пострадал.

Пользователи в сети начали активно шутить на тему новых испытаний:

"Хоть не радиоактивный?", "Ничего нового и удивительного...", "с непредсказуемой траекторией?", "Странно. В Воронеже же такое должно было случиться.", "Не рухнул, а совершил жёсткую посадку.", "Ох уж эта кривизна земли", "Документалистика не их жанр. Союзмультфильм форевер", "Это были испытания самоуничтожению.", "Здравствуйте. Почему у Путина всё падает?".

Напомним также, реакцию Владимира Путина на вопрос об учениях изобразили яркой фотожабой.

Президент РФ стал героем картинки после неудачи на военных учениях «Гром-2019».

Известно, что в ходе тренировок советский атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» запустил удачно первую баллистическую ракету, а вторая — не вышла из пусковой установки.

Напомним, ЧП настигло самолет Путина в небе

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