Есть две версии произошедшего

Российская журналистка лишилась работы после большой пресс-конференции Владимира Путина

Об этом пишет издание Знак.

Речь идет о журналистке Алисе Яровской, которая работала на региональном телеканале "Ямал-регион".

Известно, что покинуть должность после пресс-конференции Владимира Путина ей предложил работодатель.

При этом российские СМИ озвучивают сразу две версии того, почему Алиса Яровская потеряла работу после "бенефиса" Владимира Путина.

Как известно, на пресс-конференции лидера Кремля она задала вопрос о строительстве моста через реку Обь в рамках крупного инфраструктурного проекта "Северный широтный ход", который, в свою очередь, был ранее заморожен. Яровская также отметила старания губернатора Ямала.

Руководству же региона не понравилась ремарка Алисы Яровской насчет активности главы округа в проекте СШХ.

Согласно второй версии, во время пресс-конференции Алиса Яровская часто акцентировала внимание на внешности Владимира Путина, упоминая ботокс.

"Не вижу ботокса и филлеров, выглядит на свои", – говорится в подписи к опубликованному снимку.

Ранее мы сообщали о том, что США дали мощный пинок Владимиру Путину. Подобное мнение озвучил блогер Эль Мурид.

По его словам, России нечем ответить США на санкции против "Северного потока-2", поэтому слова Лаврова об "ответных действиях" не нужно воспринимать всерьез.

"Колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы", - добавил блогер.

Он подчеркнул, что строительство газопровода переносятся на неопределенные сроки и вместе с этим у России появляется еще одна серьезная проблема.

Напомним, "Северный поток" Путина на грани срыва, украинцы затаили дыхание: неожиданные детали

Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину: Не думал, что до этого дойдет...

Также Politeka писала, что США больно ударят по "Северному потоку-2".