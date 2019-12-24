Российская журналистка лишилась работы после большой пресс-конференции Владимира Путина
Об этом пишет издание Знак.
Речь идет о журналистке Алисе Яровской, которая работала на региональном телеканале "Ямал-регион".
Известно, что покинуть должность после пресс-конференции Владимира Путина ей предложил работодатель.
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При этом российские СМИ озвучивают сразу две версии того, почему Алиса Яровская потеряла работу после "бенефиса" Владимира Путина.
Как известно, на пресс-конференции лидера Кремля она задала вопрос о строительстве моста через реку Обь в рамках крупного инфраструктурного проекта "Северный широтный ход", который, в свою очередь, был ранее заморожен. Яровская также отметила старания губернатора Ямала.
Руководству же региона не понравилась ремарка Алисы Яровской насчет активности главы округа в проекте СШХ.
Согласно второй версии, во время пресс-конференции Алиса Яровская часто акцентировала внимание на внешности Владимира Путина, упоминая ботокс.
"Не вижу ботокса и филлеров, выглядит на свои", – говорится в подписи к опубликованному снимку.
Ранее мы сообщали о том, что США дали мощный пинок Владимиру Путину. Подобное мнение озвучил блогер Эль Мурид.
По его словам, России нечем ответить США на санкции против "Северного потока-2", поэтому слова Лаврова об "ответных действиях" не нужно воспринимать всерьез.
"Колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы", - добавил блогер.
Он подчеркнул, что строительство газопровода переносятся на неопределенные сроки и вместе с этим у России появляется еще одна серьезная проблема.
Напомним, "Северный поток" Путина на грани срыва, украинцы затаили дыхание: неожиданные детали
Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину: Не думал, что до этого дойдет...
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