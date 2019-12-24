В министерстве обороны РФ заявили об испытании нового оружия в Сирии

Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 успешно прошли испытания. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании итоговой коллегии военного ведомства, на котором присутствовал президент России Владимир Путин, говорится в сообщениях российских телеграм-каналов.

Шойгу отчитался: "В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат "Иноходец" в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57".

Также во время заседания обсуждалось создание гиперзвуковой ракеты "Циркон" не только морского, но и наземного базирования. Ранее Путин в феврале 2019 года уже сообщал о том, что ведутся работы по "Циркону". Очевидно, разработка смертельного оружия продолжится и в следующем году.

"Так вот: еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена. А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, а дальность - более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", - прокомментировал Путин.

Ранее мы сообщали, сегодня, 24 декабря, появилась информация, что "военная гордость России" истребитель СУ-57 потерпел крушение во время испытательного полета в Хабаровском крае. Отмечается, что катастрофа произошла в 120 км от аэропота Дземги. Машина, в результате падения и взрыва, оказалась полностью уничтоженной. Специалисты занимаются поиском черных ящиков.

Пилоту удалось вовремя катапультироваться. В результате инцидента, жертв нет.

Позднее случившееся стало обрастать дополнительными деталями. Российские СМИ пишут, что самолет - не военный и принадлежит Комсомольскому авиазаводу имени Гагарина, изготовившему истребитель. В силовых структурах России сообщили основные версии крушения Т-50 - неисправность и ошибка пилотирования.

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