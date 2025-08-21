Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал падение российского беспилотника в Польше и объяснил, для чего россия это делает и что планирует враг для Европы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, польская прокуратура предварительно считает, что беспилотник, ночью упавший на кукурузное поле в районе Люблина, является военным дроном. В то же время источники в Минобороны Польши говорят, что беспилотник был без боевой части, то есть это приманка – «Гербера», которые россия уже запускала через Беларусь в Литву.

«Цель таких беспилотников – задеть системы ПВО, отвлечь их внимание от чисто боевых беспилотников. Пока службы не могут определить, кто его изготовил. А что здесь определять? Скажите мне, пожалуйста, у кого-то возникают сомнения, что это мог быть за беспилотник, откуда и кто его запустил? У меня, например, сомнений не возникает, потому что россия системно проверяет работу ПВО. Кроме того, в скором времени стартуют российско-белорусские учения «Запад-2025», и россия уже готовится, уже совершает соответствующие провокации», – объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что не так давно в Германии кто-то поджег военные грузовые машины, это уже происходит не впервые, немцы ведут расследование, привлекают контрразведку, потому что это уже не дело полиции, это внешнее вмешательство, а именно – россии. Также, добавляет эксперт, в течение 2024-2025 года на территорию Германии залетали многие неопознанные беспилотники, и понятно, что это дело рук россиян.

«Почему россия это делает? Продемонстрировать слабость, как они считают, Запада, сказать о том, что НАТО не жизнеспособно, не может защитить, не может найти общее решение, как действовать, как сбивать беспилотники и т.д.», – заключает Александр Мусиенко.

