Сегодня, 25 декабря, Папа Римский Франциск провел мессу в соборе Святого Петра в Ватикане, сделав ошеломляющее заявление
В традиционной мессе в Ватикане приняли участие около тысячи верующих католиков. Кроме того, на службе присутствовали дети из Венесуэлы, Ирака и Уганды.
В ходе рождественской службы он решил напомнить, что Бог всех любит и прощает, даже очень плохих людей.
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"Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить" - отметил понтифик, выступая в соборе Святого Петра в Ватикане.
Предположительно, что воспользовавшись предоставившйся возможностью Папа Римский решил сделать завуалированное заявление, которые было направлено к священнослужителям, замешанным в интимных скандалах, а также тех, кого обвинили в педофилии.
Кроме того, ранее Франциск пошел на радикальный шаг, чтобы побороть сексуальное насилие со стороны священников и отменил правило "папской тайны". Правило "папской тайны" предоставляло священнослужителям право отказаться от любого сотрудничества с представителями правоохранительных органов.
Также ранее сообщалось, что Папа Римский выступил перед митрополитами Украинской греко-католической церкви, которые приехали по его приглашению в Ватикан.
«Украина длительное время переживает тяжелую и деликатную ситуацию, более пяти лет она ранена конфликтом, который многие называют «гибридным», и который состоит из военных действий, в которых ответственные маскируются; конфликтом, в котором слабые и маленькие платят самую высокую цену; конфликтом, отягощенным пропагандистскими фальсификациями и разнородными манипуляциями, а также попытками втянуть религиозный аспект», — сказал Папа Франциск.
Напомним, стало известно, что Папа Франциск будет делать с педофилами.
Как сообщала Politeka, Папа Римский сделал сенсационное заявление: «его не существует».
Также Politeka писала, что «Отче наш» не будет прежней, сделано официальное заявление: как теперь молиться украинцам.