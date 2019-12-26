Стало известно, как и когда Владимир Путин может потерять власть в Кремле

Об этом написал российский оппозиционный журналист Анатолий Баранов, передает Свободная пресса.

По его словам, глава Кремля Владимир Путин может потерять свою власть в результате досрочных выборов так же, как и он сам получил эту должность в конце 90-ых.

"В России уже были досрочные выборы президента, именно в связи с ними мы и узнали фамилию "Путин". Нельзя же исключить, что Путин повторит фортель своего духовного отца и тоже уйдет досрочно. Это даже может превратиться в своего рода традицию передачи власти – старый властитель передает полномочия преемнику в канун Нового года. Ну что делать, если выбор президента нашему народу доверить никак нельзя", – озвучил Баранов свой прогноз.

Оппозиционный журналист также отреагировал на слухи, что в случае ухода Владимира Путина из Кремля власть автоматически перейдет в руки премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Если вы про народ, то он "схавает" и Ксюшу Собчак, кстати, не худшая кандидатура в президенты. В том смысле, что никуда не годная, но есть и похуже. А Медведев, конечно, заложник ситуации. Его сдадут хоть и последним, но в случае чего сдадут и не поморщатся. Ну а с большой высоты больней падать. Но пока рано, еще ни одного вице-премьера не посадили и всего одного министра. Премьер – на десерт", - резюмировал Баранов в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин неожиданно избавился от своих топ-соратников. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Так, Путин уволил с должностей некоторых руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, а также произвел ряд назначений в правоохранительных органах.

В документах сказано, что от должностей отстранены: замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Вячеслав Болгов; первый замруководителя СУ СК по Свердловскому краю Михаил Бусылко; замначальника ГУ МВД по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов; начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов; замруководителя ГУ криминалистики СК России, генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе