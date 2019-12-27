Вместе с "вагнеровцами" там засветились и наемники из Судана

Турция готовится к новому витку военного конфликта против Российской Федерации

Об этом пишет агентство Reuters.

Как известно, в африканской Ливии продолжается гражданская война, в котором участвуют сторонники самопровозглашенного генерала Халифы Хафтара и войска, которые подчиняются главе Правительства нацсогласия Ливии Фаизе Сарадже.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне так называемых мятежников открыто воюют наемники из Судана и головорезы из российской ЧВК "Вагнер", которые ранее засветились в Украине и Сирии.

Из-за прямого вмешательства Москвы Правительство нацсогласия запросило у Анкары военной поддержки против войск Хафтара, который готовит наступление на столицу Ливии.

Реджеп Эрдоган, в свою очередь, пока не отреагировал на запрос Ливии в оказании воздушной, наземной и морской военной поддержки.

Президент Турции на днях возмущался тем, что на территории Ливии засветились головорезы из частной военной компании "Вагнер", которой руководит личный повар Владимира Путина.

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают? Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии", - подчеркнул он.

Эрдоган также заявил, что Турция готова участвовать в новом военном конфликте на стороне ливийских войск, но при одном условии.

"Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос", - подытожил турецкий лидер.

Ранее мы сообщали о том, что Реджеп Эрдоган мощно поставил на место президента Франции Эммануэля Макрона. В начале ноября Макрон сообщил, что Европа не должна больше полагаться на союзника по НАТО - США. Как отметил лидер Франции, Европе якобы нужно думать о себе, как о "геополитической силе", ведь у альянса наблюдается "смерть мозга".

Президента Турции возмутили высказывания главы Франции. Он обратился к Макрону, сказав, что ему нужно "проверить" свою голову", ведь делать такие утверждения может только человек, у котолрого мозг умер.

"Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО", - сказал Эрдоган.

Напомним, Путин с Эрдоганом опозорились на весь мир.

Как сообщала Politeka, Эрдоган заявил жуткое о состоянии Макрона.

Также Politeka писала, что Эрдоган одной фразой публично умыл Зеленского.