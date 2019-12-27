Ничто не предвещало беды, но в один момент все жизнь королевы красоты перевернулась

Бывшая королева красоты из американского штата Делавэр лишилась части черепа

35-летняя Синтия Мартинес едва не умерла от разрыва аневризмы головного мозга и инсульта. Чтобы спасти женщину, врачам пришлось удалить ей часть черепа.

Синтия с 14 лет принимала участие в различных конкурсах красоты и всю жизнь вела здоровый образ жизни.

Она и подумать не могла, что ее здоровье безо всякого предупреждения сыграет с ней злую шутку, когда год назад ехала в гости к друзьям со своим 6-летним сыном. В тот вечер ничто не предвещало беды, однако едва переступив порог дома друзей, Синтия упала.

Врачи скорой, которые приехали на вызов, ошибочно предположили, что у Синтии случилась передозировка наркотиками, и вкололи ей 2 лекарства для блокирования воздействия запрещенных веществ. Когда девушку доставили в больницу, она уже пришла в сознание и неистово кричала от чудовищной головной боли. После ряда обследований врачи диагностировали у женщины разрыв аневризмы головного мозга. Понадобилась срочна операция с трепанацией черепа.

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство было успешным, через несколько дней у Синтии случился инсульт, вызвавший отек мозга. На тот момент к проблемам с мозгом присоединились почечная и легочная инфекции. Ее состояние было таким тяжелым, что врачи не давали никаких гарантий.

Через месяц после трепанации у Синтии случилось инфицирование костного лоскута черепа, который пришлось удалить. После чего врачи установили женщине специальный расширитель для растяжения кожи, чтобы на место удаленного костного лоскута можно было имплантировать синтетическую кость. Синтия провела с деформированным черепом более полугода, пока 3 месяца назад ей наконец-то не внедрили искусственную кость, восстановив тем самым симметрию головы.

Сегодня Синтия уверенно идет на поправку. Она убеждена, что своим чудесным восстановлением обязана людям, которые все это время непрерывно молились за нее.

«Я решила публично документировать каждый шаг своего восстановления, чтобы показать, чем я обязана людям, которые непрерывно молились за меня. Я буду вечно всем им благодарна», - написала Синтия на своей страничке в социальной сети.

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