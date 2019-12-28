В столице мирная акция протеста активистов переросла в настоящие побоище, в ходе которого были столкновения с полицией

Как сообщает Politeka, кадрами делились сами митингующие в Twitter.

Так, участники протестов «желтых жилетов» в Париже собрались на последние в этом году митинги, чтобы напомнить властям о своих требованиях. Сперва люди двинулись на площадь Биржи, а потом до Северного вокзала.

У них на плакатах было написано «Мы ни от чего не отказываемся», «Желтым жилетам больше года», «Никакого перемирия» и так далее. Большинство участников были в традиционных светоотражающих жилетах желтого и салатового цветов.

В ходе митингов произошли небольшие столкновения с полицией. Ограничилось перебранкой на повышенных тонах и толчками. Хотя сами правоохранители решили не прибегать к спецсредствам для успокоения активистов.

Как сообщалось ранее, стартовала новая масштабная акция протеста, на которой демонстранты требуют отставки главы государства.

Помимо отставки президента, демонстранты требуют, чтобы власти понизили цены на топливо.

Отмечается, что в Париже организовали новую акцию протеста пока президент страны Эммануэль Макрон отбыл в Аргентину для участия в саммите G20.

Масштабная акция «желтых жилетов» в Париже началась со столкновений полиции и ультрарадикалов. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали двоих. На одной из улиц французской столицы подожгли мусорные баки.

Напомним, на президента совершено покушение прямо на торжественных мероприятиях.

Как сообщала Politeka, «любовник» Макрона попал в очередной скандал.

Также Politeka писала, что во Франции задумали раскол территорий, есть первые последствия.