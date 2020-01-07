Живой Кен теперь пугает еще больше

Бразилец Родриго Альвес, более известный на телевидении и страницах таблоидов как "живой Кен" решил изменить пол и стать женщиной

Родриго Альвес когда-то решил кардинально изменить внешность и превратится в "живого Кена". Он сделал себя максимально-идеальным благодаря операциям на которые потратил более полмиллиона долларов.

Теперь же у Родриго новая мечта, он решил стать женщиной. Теперь он называет себя только Родди. А недавно он начал принимать гормоны, чтобы обрести женские формы и голос.

А операцию по смене пола отчаянный мужчина желает сделать уже в следующем году: он вставит себе импланты, сделает женственное лицо, удалит Адамово яблоко, изменит форму подборотка и удалит мужские половые органы.

Как женщина он живет последние три месяца.

"Меня знают как Кена, но внутри я всегда чувствовал себя Барби", — отметил Альвес.

Мужчина отметил, что, когда был ребенком его грудь была больше, чем у других парней из-за высокого уровня эстрогена в крови. Из-за этого он всегда был женственнее других мальчиков, а также слабее их. Поэтому его часто обижали.

За свою жизнь Родриго уже сделал более 103 косметических процедур, а также 50 пластических операций.

Также ранее сообщалось, что в сеть попали фото голливудских знаменитостей, внешность которых была исправлена пластикой, но, увы, неудачно.

79-летняя Джоселин Вильденштейн не единожды прибегала к помощи хирурга, потратив на пластические операции около 4 миллионов долларов. А всё ради мужа, потому что боялась его потерять. В итоге, он все равно ушел к молодой модели, а Джоселин начала карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас она часто снимается в шоу, и даже заимела собственный фан-клуб.

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