Ярый сторонник путинского режима и приверженец идеи "русского мира" Сергей Кургинян в очередной раз сделал резкий выпад в сторону Украины

Так, в эфире пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" скандальный писатель и публицист Сергей Кургинян заявил, что единственная возможность спасти Украину в существующих границах - это создать конфедерацию, а Донецку и Луганску дать автономию.

Одиозный публицист пригрозил, что Минские договоренности не будут выполнены пока "ДНР" и "ЛНР" не получат собственную независимую армию, парламент и возможность делать все, что захотят независимо от желаний Украины, а также собственных пограничников, контролирующих границы.

По его словам, только в этом случае якобы будет остановлен распад Украины.

"В противном случае эти границы надо будет менять и оставлять там более пробандеровскую власть на меньшей территории. Рано или поздно это произойдёт, никуда больше деться нельзя", — резюмировал "отец русского мира" Сергей Кургинян, угрожая Украине.

Также ранее сообщалось, что Сергей Кургинян заявил, что Украина никогда не получит оккупированный Донбасс назад.

Кроме того, жители Донбасса сами не желают возвращаться в Украину, ведь власти страны якобы не хотят предоставить им выбор самим решить, куда они хотят.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.