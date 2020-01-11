Скончался легендарный Нил Пирт

Культовый барабанщик группы "Rush" отошел в мир иной на Рождество - 7 января. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

Смерть артиста буквально день тому назад подтвердила семья музыканта. Стало также известно, что у музыканта была глиобластома – он храбро и долго сражался с болезнью, но недуг оказался сильнее.

На официальном сайте «Rush» опубликовано следующее сообщение:

«С разбитыми сердцами и глубокой скорбью должны поделиться ужасной новостью. Наш брат и друг 45 лет, Нил, ушел от нас. Он отважно боролся с раком мозга в течение трех с половиной лет». Участники группы попросили также фанатов и СМИ с пониманием отнестись к тому, что его семья нуждается в покое в этот чрезвычайно болезненный для них период:

«Сочувствуем родным и близким. Покойся с миром, Нил». Добавим, что именно такая страшная болезнь унесла и жизнь популярной российской артистки Жанны Фриске - женщина также боролась с недугом очень долго, но, к сожалению, не смогла одолеть рак.

В сети масса публикаций о виртуозном барабанщике – Нил был легендой сцены, его соло на барабанах знают и любят множество фанов по всем миру, в сети пишут, что, без преувеличения – этот мир покинула легенда рока, один из лучших барабанщиков:

«Такой удивительный человек, невероятный барабанщик ... Печальный день!»

«Он был крут. Реально круто, его гром запомнится…»

«Это печальный день для рок-н-ролла»

«Он будет жить в залах, пластинках, копите воспоминания, господа, лучший! Он был просто лучшим!»

Также на сайте группы отмечается, что Нил хотел бы, чтобы жили неравнодушные люди, и, вместо того, чтобы устраивать в связи с его смертью шумиху и донимать родственников расспросами, лучше выбрать исследовательскую программу или любой благотворительный фонд - и сделать пожертвование в память о Ниле.

Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

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