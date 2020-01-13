Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом антимайдана, поразил заявлением, в котором призвал РФ действовать против украинцев

Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов, Юрий Кот начал призывать РФ поскорее вернуть себе украинские земли, чтобы победить там "фашизм".

Наглый призыв телеведущий подкрепил угрозой, заявив, что "русский фактор" вернется в Украину рано или поздно, ведь без русских якобы никуда:

"Но лучше пускай он вернется сейчас вследствие понимания процессов и любви к своей Родине, чем потом. Потому что пока нету русских, в Украине процветает фашизм!" – высказался сбежавший украинец.

Также ранее сообщалось, что фанатка Путина Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, что якобы получила "секретный" план СНБО, в котором озвучена идея украинизации Донбасса. Скандальная пропагандистка заявила, что план предусматривает "карательные" меры за любой отказ жителей Донбасса говорить на украинском языке.

Напомним, что один из топ-пропагандистов Кремля, муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов отметился бредовым заявлением об Украине.

Пропагандистское телевидение Российской Федерации снова взорвалось возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма, заявив, что Днепр является исконно русской рекой.