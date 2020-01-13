Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом антимайдана, поразил заявлением, в котором призвал РФ действовать против украинцев

Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "60 минут", которую ведут украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов, Юрий Кот начал призывать РФ поскорее вернуть себе украинские земли, чтобы победить там "фашизм".

Наглый призыв телеведущий подкрепил угрозой, заявив, что "русский фактор" вернется в Украину рано или поздно, ведь без русских якобы никуда:

"Но лучше пускай он вернется сейчас вследствие понимания процессов и любви к своей Родине, чем потом. Потому что пока нету русских, в Украине процветает фашизм!" – высказался сбежавший украинец.

Ольга Скабеева

Также ранее сообщалось, что фанатка Путина Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, что якобы получила "секретный" план СНБО, в котором озвучена идея украинизации Донбасса. Скандальная пропагандистка заявила, что план предусматривает "карательные" меры за любой отказ жителей Донбасса говорить на украинском языке.

Ольга Скабеева, Евгений Попов, муж Скабеевой

Напомним, что один из топ-пропагандистов Кремля, муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов отметился бредовым заявлением об Украине.

Пропагандистское телевидение Российской Федерации снова взорвалось возмущениями из-за водной блокады аннексированного Крыма, заявив, что Днепр является исконно русской рекой.

 
 