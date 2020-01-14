Американский актер Стэн Кирш совершил самоубийство – звезды сериала «Горец» не стало 11 января

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикаци в Twitter и Facebook.

Уроженец штата Нью-Йорк Кирш – звездный американец, который более всего запомнится зрителю по работе в сериале «Горец» - его персонаж Ричи Райана мир на больших экранах увидел в 1992 году.

Кирш был женат, вместе с супругой в 2008 году они основали «Stan Kirsch Studios» - актерскую студию в Лос-Анджелесе. Именно Кристин Грин и подтвердила СМИ, что актера не стало 11 января - он повесился, тело нашли в одном из частных домов, в ванной комнате:

«…Это большая утрата…. К работе вернусь позже. Трагедия в нашей семье, заранее спасибо за понимание…», - написала убитая горем женщина в соцсети.

Кроме работы в «Горце», Кирш сверкнул еще в не менее легендарных «Друзьях» - молодой кавалер персонажа Корктни Кокс-Аркет Моники Геллар – ему удался на славу. В «Горце» он сыграл несколько эпизодов, после чего покинул сериал, но сыграл в финальном эпизоде теле-саги.

Добавим, что в сети масса сообщений с сожалениями и соболезнованиями семье актера, а также предположений и догадок – что же могло послужить причиной такого трагического конца для артиста.

Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.

Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.

8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.